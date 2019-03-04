شكرا لقرائتكم خبر عن اليابانية هيرومي: نقل «الحيران» أبهرني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

لم تتأخر اليابانية هيرومي راما عن زيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ3 الجارية في الصياهد الجنوبية، شمال شرقي الرياض، للمرة الـ4، مؤكدة استمتاعها بما تشاهده من ثقافة رائعة. وأشارت راما إلى أن ثقافة السعوديين وعاداتهم مبهرة. وأضافت: في كل مرة أزور المهرجان برفقة عائلتي أتفاجأ بحجم العمل الضخم الذي يتغير للأفضل في فترة وجيزة، وأتعرف في كل مرة على ثقافة سعودية جديدة، وعلى السعوديين أن يحتفظوا بثقافتهم بهذا الشكل لأنها رائعة.

وتابعت هيرومي: استمتعنا بالكثير من الفعاليات المميزة في مهرجان الملك عبدالعزيز، لكنني انبهرت مما شاهدته في عرض مزايين الإبل، عندما وفرت اللجنة المنظمة المسؤولة عن العرض سيارة خاصة لنقل «الحيران» في وسط الميدان، لأنها لا تستطيع أن تمشي بجوار أمهاتها، وحقا هذا موقف رائع. وبينت هيرومي أنها ستعود لزيارة المهرجان للمرة الـ5 عند بداية منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن الختامية؛ لأنها تتابع سباقات الهجن منذ 5 سنوات.