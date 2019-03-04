أخضر المبارزة يتحدى في «الابيه» و«السيبر»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمّان) يخوض المنتخب السعودي للمبارزة (سيدات) في سلاح السيف «السيبر» منافسات البطولة الآسيوية للناشئين والشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان، وتستمر حتى الـ8 من مارس الجاري. ويمثل الأخضر السعودي ربى المصري والحسناء الحماد. وكان المنتخب أجرى تدريباته في الصالة يخوض المنتخب السعودي للمبارزة (سيدات) في سلاح السيف «السيبر» منافسات البطولة الآسيوية للناشئين والشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان، وتستمر حتى الـ8 من مارس الجاري. ويمثل الأخضر السعودي ربى المصري والحسناء الحماد. وكان المنتخب أجرى تدريباته في الصالة الرياضية في عمّان، التي شملت رفع معدل اللياقة البدنية وتطبيق التكتيكات. كما يستهل المنتخب السعودي (رجال) تحت 20 سنة غدا منافسات سلاح المبارزة (الابيه)، إذ يمثله كل من جواد الداوود وحسين الطويل وعمر العكاس وعبدالكريم الحليفي.



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