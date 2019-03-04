شكرا لقرائتكم إنبي يجدد الثقة فى علي ماهر لعبور كبوة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مجلس إدارة إنبي، الثقة في علي ماهر المدير الفني للفريق البترولي، مقدمين كل الدعم له لتخطي الكبوة الحالية للفريق بعد الخسارة من وادي دجلة في الجولة الخامسة والعشرين بالدوري الممتاز والتي انتهت بهدفين مقابل هدف ليحتل الفريق البترولي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بعد خوضه 24 مباراة.

وعقد علي ماهر المدير الفني لإنبي جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي عقب المباراة أعرب فيها خلالها مدير الكرة بالنادي البترولي لعلي ماهر إن إدارة النادي تضع ثقتها فيه علي عبور الكبوة بعد تحسن الأداء تحت قيادته في المرحلة الماضية.

ومنح علي ماهر، لاعبي إنبي، إجازة لمدة 24 ساعة قبل خوض الاستعدادات غدا الثلاثاء، لمباراة حرس الحدود المقرر لها الاثنين المقبل بالدوري الممتاز.

وكانت أنباء قد ترددت في الساعات الماضية عن تقديم علي ماهر لاستقالته وكشف مصدر مقرب من المدير الفني لإنبي عدم صحة تلك الأنباء وإنه مستمر في قيادة الفريق خاصة في ظل الدعم الذي تلقاه من مجلس إدارة النادي البترولي منذ توليه المسئولية الفنية للفريق.