شكرا لقرائتكم محمد صبحى: رفضت الأهلي والحضري دمر مشواري الدولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد صبحى حارس مرمى الداخلية إن طموحه الإنضمام لقائمة المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 مؤكدا أن حلمه بالتواجد فى صفوف الفراعنة يعد مشروعا.
انتقد صبحى خلال حواره لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر النزول بالأعمار السنية لحراس المنتخب موضحا أن ذلك يحرمه من فرصته من الانضمام للفراعنة فى الوقت الذى يجتهد فيه ويبذل قصاري جهده.
تابع حارس الداخلية أن محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودى مظلوم لعدم إنضمامه للمنتخب مؤكد أن ذلك يعد وجهة نظر للجهاز الفنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيري وله مطلق الحرية فى ذلك.
أردف صبحى إن الإعلام هو من يختار حارس المنتخب الوطنى والدليل على ذلك هناك حراس أخذوا فرصته فى تصفيات كأس العالم 2014.
استطرد محمد صبحى أنه تلقى العديد من العروض خلال فترة تواجده بالإسماعيلى خاصة من النادى الأهلى ولكنه فضل التمسك بالدراويش موضحا أنه يتمنى إنهاء مشواره الكروي داخل القلعة الصفراء.
اختتم صبحى حديثه بأن عصام الحضرى حارس مرمى النجوم الحالي كان يرفض الجلوس احتياطيا له فى المباريات مع المنتخب الوطني ، وهو ما جعل فرص تواجده مع الفراعنة محدودة.
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