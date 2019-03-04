شكرا لقرائتكم خالد الغندور: المباديء سبب فوز الزمالك الأفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، الفريق الأبيض ، بعد تحقيقه فوزا مهما على نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 11 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الغندور فى برنامج ستاد المحور أن الزمالك منذ عام 2016 لم يفز خارج أرضه ، ووصف هذا الفوزبـ أنتصار المباديء .

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كما هنأ الغندور رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور و المدير الفنى للفريق بعد إعادة الأمل من جديد فى المشوار الأفريقي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف جورماهيا الكيني صاحب الصدارة بـ6 نقاط، ومن خلفهما بترو أتلتيكو ونصر حسين داي الجزائري بـ4 نقاط، قبل مواجهة جورماهيا ونصر حسين داي مساء اليوم.