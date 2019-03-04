شكرا لقرائتكم فالنسيا يعود للانتصارات بثنائية في مرمى أتلتيك بلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فازفالنسيا على ضيفه أتلتيك بلباو، 2 - صفر في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا سانتاندير".

وعلى ملعب "ميستايا" سجل هدفي فالنسيا رودريغو مورينو وكيفن غاميرو في الدقيقتين 49 و89. ورفع فالنسيا رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام ريال بيتيس، وتوقف رصيد أتلتيك بلباو عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف أمام إسبانيول.