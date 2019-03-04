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فالنسيا يعود للانتصارات بثنائية في مرمى أتلتيك بلباو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فازفالنسيا على ضيفه أتلتيك بلباو، 2 - صفر في الجولة السادسة والعشرين من لكرة القدم "لا ليغا سانتاندير".

وعلى ملعب "ميستايا" سجل هدفي فالنسيا رودريغو مورينو وكيفن غاميرو في الدقيقتين 49 و89. ورفع فالنسيا رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام ريال بيتيس، وتوقف رصيد أتلتيك بلباو عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف أمام إسبانيول.

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