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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 04/03/2019

حسان العبيدلي

يا حكم وش صار من بعد اعتزالك وش بلاك تذم يوم انك تحلل Advertisements واضع الحكام وكل زله في بالك من كثر ما تلوم في لومك تملل وش هي الاهداف لي تسكن خيالك؟؟! اعتقد يا اخوي اهدافك تسلل!! [email protected]

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