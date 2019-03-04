شكرا لقرائتكم خبر عن تسلل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تاريخ النشر: 04/03/2019
حسان العبيدلي
يا حكم وش صار من بعد اعتزالك وش بلاك تذم يوم انك تحلل
واضع الحكام وكل زله في بالك من كثر ما تلوم في لومك تملل
وش هي الاهداف لي تسكن خيالك؟؟! اعتقد يا اخوي اهدافك تسلل!!
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