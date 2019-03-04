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تسلل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 04/03/2019

حسان العبيدلي


يا حكم وش صار من بعد اعتزالك           وش بلاك تذم يوم انك تحلل

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واضع الحكام وكل زله في بالك             من كثر ما تلوم في لومك تملل

وش هي الاهداف لي تسكن خيالك؟؟!      اعتقد يا اخوي اهدافك تسلل!!

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