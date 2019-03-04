منصور بن محمد يكرم الفائزين بمسابقة الرسم بطواف الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الفائزين في مسابقة الرسم التي نظمها مجلس دبي الرياضي بمناسبة طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، تحت شعار «الدراجة الهوائية.. صحة وسعادة» خلال الفترة من 13 يناير حتى 16 فبراير، والتي شارك فيها أكثر من 100 ألف متسابق من الطلبة والطالبات المنتسبين ل178 مدرسة من المدارس الحكومية والخاصة بإمارة دبي.

حضر التكريم مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإمارات والآسيوي للدراجات الهوائية.

وفازت بالمركز الأول في فئة من 6 إلى 9 سنوات الطالبة جنا بدر عباس من مدرسة المواكب البرشاء،وفي فئة 10 إلى 13 سنة فازت الطالبة ريم بطي من مدرسة الليسيلي للتعليم الأساسي والثانوي،وفي فئة 14 إلى 17 سنة فازت الطالبة روضة بوعبدالله من مدرسة المواكب البرشاء .

وكانت مشاركات الطلبة والطالبات من فئة 6 إلى 9 سنوات هي الأكبر من بين كل المتنافسين حيث تجاوز عدد المشاركين في هذه الفئة ال40 ألف مشاركة، ووصل عدد الرسومات التي تم ترشيحها من المدارس والتي قيمتها لجنة التحكيم إلى 2214 لوحة، تم اختيار أفضل 60 لوحة بواقع 20 لوحة من كل فئة، ومنها تم اختيار أفضل 9 لوحات فائزة بواقع 3 لوحات في كل فئة.

على خط آخر،أجمع مسؤولو المجالس الرياضية الثلاثة أبوظبي ودبي والشارقة على أن نجاح النسخة الأولى من طواف الإمارات مثل تحدياً كبيراً أمام اللجنة المنظمة من أجل مزيد من العمل والجهد حتى تخرج النسخ المقبلة من الحدث في أبهى صورة تمثل دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات عقب ختام المنافسات للنسخة الأولى بالمرحلة الأخيرة والتي حطت رحالها بستي ووك دبي بعد أن استمر لمدة 7 أيام أقيمت خلالها 7 مراحل وشارك فيها 140 دراجا يمثلون 20 فريقاً عالمياً.

وتحدث في المؤتمر كل من سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والبطل بريموز روجليتش.

وعبر سعيد حارب عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من الحدث الرياضي العالمي الذي ضم نخبة الدراجين من مختلف دول العالم يمثلون 28 جنسية.

وقال حارب: إن ما تحقق من نجاح في النسخة الأولى يحملنا مسؤولية كبيرة من أجل السعي وراء تحقيق المزيد في النسخ المقبلة من الطواف، لتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة صدارتها في تنظيم أقوى وأهم وأبرز البطولات العالمية.

ورأى حارب أن كل من عمل في طواف الإمارات بداية من المتطوعين وحتى اللجنة المنظمة أدى دوره وفق ما هو محدد له، لافتاً إلى أن الخبرات التنظيمية للجنة المنظمة ما بين المجالس الرياضية الثلاثة أبوظبي ودبي والشارقة ساهمت كثيرا في دعم الحدث وظهوره بالصورة التي ظهرت طوال الأيام السبعة التي أقيم خلالها.

ووجه حارب في نهاية حديثه الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود من أجل إنجاح الحدث الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ الدولة.

وأكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف أن طواف الإمارات مثلما كان مبهراً ومفاجئا في النسخة الأولى سيكون ذلك في النسخ المقبلة من أجل إبراز الدور التنظيمي الناجح لدولة الإمارات والتأكيد على أنها قادرة على تقديم الأفضل بما تحتويه من بنية تحتية قوية ودعم سخي من القيادة الرشيدة.

وقال: طواف الإمارات ولد كبيراً وقوياً وسيظل كذلك فهو يمثل دولة الإمارات وسمعتها الرائعة في تنظيم أكبر وأهم الفعاليات الرياضية، هناك اجتماع سيعقد خلال شهر مايو المقبل من قبل اللجنة المنظمة لبحث العوائد المادية والاقتصادية التي حققتها النسخة الأولى والوقوف على الإعداد للنسخة الثانية.

من جانبه قال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إن خروج النسخة الأولى بهذه الصورة جاء نتيجة للخبرات المتراكمة من السنوات الماضية للطوافات الثلاثة التي تم دمجها سويا ما خلق نسخة عالمية.

واعتبر هلال أن طواف الإمارات أوضح صورة حقيقية للعديد من معالم دولة الإمارات السياحية والتراثية من خلال تصويرها بمختلف اللقطات ما يعد فرصة لدعم هذا المجال خاصة وأن هناك الملايين حول العالم شاهدوا الطواف على الهواء مباشرة.

وتوجه هلال بالشكر لكل من ساهم في نجاح الحدث وقدم كل ما لديه من أجل أن يخرج بهذه الصورة المشرفة التي لاقت استحسان كافة المشاركين من مختلف دول العالم.