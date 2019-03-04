الرميثي: آسيا تحتاج إلى رؤية جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة والمرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي على أهمية الارتقاء بمنظومة الكرة الآسيوية بما يتناسب مع حجمها وطموحاتها للوصول إلى المكانة التي تستحقها فوق خريطة الكرة العالمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده أمس مع الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم بالعاصمة عمان.

وقال الرميثي: «قارة آسيا في المرحلة المقبلة تحتاج إلى رؤية جديدة لاستثمار الإمكانيات الكبيرة والطاقات الهائلة سواء البشرية أو المادية، فالقارة التي يسكنها أكثر من نصف سكان العالم تملك أكبر قاعدة للمواهب في العالم، مواهب استثنائية وجماهير لديها شغف كبير باللعبة، ولكن حتى الآن مازالت تبحث عن الطريق الصحيح.

وأكد الرميثي أن آسيا مازال لديها الكثير ولكن كل ما تحتاجه آسيا في المرحلة المقبلة هو توحيد الجهود وتكاتف الجميع من خلال رؤية واضحة ومشروع طموح يختصر الوقت والزمن والمسافات لتطوير كل عناصر اللعبة.

وكان محمد خلفان الرميثي قد التقى الدكتور محمد سليمان أبورمان وزير الثقافة ووزير الشباب الأردني بمكتبه بمدينة الحسين الرياضية وتطرق اللقاء للعلاقات القوية التي تربط بين الإمارات والمملكة الأردنية والتي تعد بمثابة أرضية مثالية لمزيد من التعاون من أجل مستقبل أفضل للشباب والرياضة في البلدين الشقيقين.