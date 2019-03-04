الوصل والوحدة يدشنان المشوار الآسيوي أمام النصر ولوكوموتيف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدشن الوصل مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يستضيف النصر السعودي في الساعة السابعة و20 دقيقة من مساء اليوم في زعبيل ضمن منافسات المجموعة الأولى، في حين يحل الوحدة ضيفا على لوكوموتيف في طشقند في الثالثة عصرا.

وأكد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل أن فريقه يبدأ المشوار أمام فريق قوي، متوقعاً أن تأتي المواجهة رائعة، وقال: «الوصل كانت له تجربة في هذه البطولة وأعتقد أن لاعبيه اكتسبوا الخبرة من المشاركة السابقة والنصر فريق قوي».

من جهته، يلعب الوحدة بطموح الانتصار الأول والتأهل إلى الدور الثاني من المسابقة، كما يرغب الوحدة في رد الاعتبار لخسارته أمام نفس الفريق في الموسم الماضي مرتين بنتيجتين كبيرتين صفر-5 في طشقند و1-4 في أبوظبي.

ويفتقد العنابي في مباراة اليوم الثلاثي إسماعيل مطر قائد الفريق الذي تعرض إلى وعكة خفيفة في طشقند، ويحيى الغساني الذي لم يكتمل شفاؤه من الإصابة التي تعرض لها في الدوري، وسالم سلطان الذي يغيب للإيقاف.

ومن جانبه، شدد الهولندي تين كات مدرب الوحدة، على أن فريقه جاء إلى طشقند للفوز، مشيراً إلى أن المباراة، فرصة جيدة لتصحيح الصورة التي ظهر عليها الفريق في لقاء النسخة الماضية، وقال: «ننظر إلى المباراة بأهمية كبيرة كونها البداية وهدفنا تحقيق الفوز، لاسيما أن المباراة مع نفس الفريق الذي خسر الوحدة أمامه بصورة غريبة بخماسية، وسنعمل على تصحيح الأوضاع والأخطاء».