بطولة «عام التسامح» لفردي الجودو تختتم الجمعة بالشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم يوم الجمعة بالشارقة بطولة «عام التسامح» لفردي الجودو لعام 2019، والتي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو بمشاركة أكثر من 400 لاعب من 18 نادياً ومركزاً من مختلف الفئات العمرية، تتمثل في فئات تحت 20 سنة وحتى 15 سنة، وضمت المجموعة الأولى فرق الجزيرة والوحدة والعين والظفرة، وضمت المجموعة الثانية أندية الشارقة وكلباء وخورفكان وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة، بجانب 7 مراكز توزعت على المجموعتين واحتفظ فريق نادي اتحاد كلباء بصدارة الجولة الثانية التي أقيمت بصالة المزهر في دبي.

وجاءت صدارة فريق نادي اتحاد كلباء في الجولة الماضية، بحصوله على 8 ميداليات منها 5 ميداليات ذهبية و3 برونزية، فيما كان نصيب فريق الشارقة الوصيف ذهبيتين و4 فضيات وبرونزيتين، وحل ثالثاً فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد ذهبية واحدة و3 فضيات وأربع برونزيات.

يقود فريق اتحاد كلباء المتصدر اللاعب الدولي أحمد فيصل النقبي الحاصل على المركز الثالث في جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي لفئة الناشئين، وذلك ضمن الفئات التقديرية لأفضل رياضي ناشئ وحقق نجاحات مميزة في المجال الرياضي وقبلها فاز بذهبية بطولة كأس آسيا للناشئين للجودو في وزن 50كغ لعام 2018، ويضم الفريق أيضا اللاعب أحمد جاسم الثميري الفائز بفضية البطولة العربية للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخراً في مدينة مراكش المغربية.

ويتم في ختام البطولة تكريم اللاعبين المميزين الذين أسهموا في دعم مسيرة اللعبة وينتظرهم مستقبل واعد في صفوف منتخب الإمارات للجودو وأنديتهم كذلك، وفي مقدمتهم الحائز على فضية البطولة العربية مؤخراً أحمد جاسم الثميري لاعب نادي اتحاد كلباء.