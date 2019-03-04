«الشارقة للمدن المضيفة» تتأهب لاستقبال عالمية الأولمبياد الخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة، ورشة عمل لجميع رؤساء اللجان الفرعية العاملة على استضافة وفود برنامج المدن المضيفة بإمارة الشارقة، المشاركين في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية الذي سيقام بأبوظبي مارس الجاري، والذين سيبلغ عددهم 1638 مشاركاً من 24 دولة، عند زيارتهم لإمارة الشارقة في الفترة من 8 إلى 11 مارس الجاري.

وعُقدت الورشة بهدف استعراض جاهزية اللجان لاستقبال الحدث، وتهيئة كوادر فرق العمل بالوعي التام في التعامل مع الحالات المختلفة للمشاركين في البطولة، ودراسة كل الحالات والطوارئ المتوقعة، لإظهار الإمارة بأفضل صورة خلال تنظيم برنامج المدن المضيفة، وتحقيق التوقعات المرجوة من فرق العمل المشاركة.

وأقيمت الورشة برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة للأولمبياد الخاص، وحضور أحمد المظلوم المنسق العام للجنة، ورؤساء اللجان: المقدم محمد سعيد الظهوري، رئيس لجنة الأمن والسلامة ولجنة المتطوعين، ود. أميرة سيف الخاجة، رئيس اللجنة الطبية، وعلياء النقي، رئيس لجنة التسويق، وأسماء المرزوقي، رئيس اللجنة الإعلامية، وحيدر طالب، رئيس اللجنة اللوجستية، وعصام محمد رئيس لجنة الفعاليات والأنشطة.

وقدمت اللجان خلال الاجتماع، عروضاً تقديمية استعرضت تحضيراتها وجاهزيتها للحدث الضخم المقبل، وطرحت خلال الورشة العديد من المحاور المهمة، أبرزها توعية حول استيعاب حالات الطوارئ المتوقعة، والتعامل مع مواقع الفعاليات والأنشطة المزدحمة، كما تناولت الورشة تصنيف وتوزيع المتطوعين ورفع مستوى جاهزيتهم للاستعداد التام للتعامل مع كل الحالات في جميع الظروف، ودعمهم للمساهمة في إبراز هذا الحدث العالمي بصورة حضارية مشرقة، وتعزيز جهود الدولة في إنجاح هذه الاستضافة الرياضية الإنسانية الدولية، وتأكيد جدارتها في استقبال الأحداث العالمية.