شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات متنوعة لنادي الإمارات في اليوم الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، أن مبادرة اليوم الرياضي الوطني والتي تنطلق يوم 7 مارس/‏آذار، عززت مفهوم المشاركة المجتمعية لدى كل الفئات وفتحت المجال لتقديم نماذج فريدة في التعبير عن حب الوطن.

وقال الشمسي: «نستعد للاحتفال بحدث مهم في أجندتنا الرياضية يأتي في عام التسامح وترجمة لشعاره السامي وهو «الإمارات تجمعنا» والجميع يبذل قصارى جهده من أجل الترويج للحدث بأفضل صورة ممكنة ووصوله إلى أكبر عدد ممكن من الشرائح العمرية، لكونه يستهدف الكبار والصغار وأصحاب الهمم، إضافة إلى منتسبي المؤسسات والقطاعات والهيئات بمختلف أنواعها».

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