وفد الأولمبية يشارك في أعمال عمومية الأولمبي الآسيوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي تزكية الشيخ أحمد الفهد الصباح لرئاسة المجلس لولاية جديدة من 2019 حتى 2024. كما شهدت منح مدينة شانتو الصينية حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب عام 2021 التي تم إطلاقها للمرة الأولى عام 2011 في سنغافورة، ثم استضافت نانجينغ الدورة الثانية عام 2013.

جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية ال38 للمجلس الأولمبي الآسيوي التي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك على مدار يومين متتاليين وشاركت فيها اللجنة الأولمبية الوطنية، بوفد ترأسه طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة يرافقه كل من أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية، وبطي العبدولي مدير مكتب متابعة الأداء والتطوير باللجنة.

وتخلل الاجتماعات العديد من الموضوعات والتقارير الخاصة بالدورات والاستحقاقات الرياضية على الصعد كافة، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير اللجان المنظمة لدورتي الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020 ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة بمدينة سانيا بالصين. وعرض مدير عام اللجنة المنظمة لآسياد 2018 اريس هيريانتو للدورة التي استضافتها جاكرتا وبالمبانغ، والتي شهدت مشاركة 17 ألفاً من 45 دولة آسيوية، و13 ألف متطوع، وتواجد 11 ألف إعلامي، كما أنها جذبت أيضا 1,7 مليون سائح داخلي، و79 ألف سائح أجنبي.

هذا ويشارك أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات في الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي ويرافق الشعفار حارب العلي مدير العلاقات الدولية في الاتحادين الاماراتي والآسيوي للدراجات.