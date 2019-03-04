شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتعادل ويفقد الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فقد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد تعادله مع جاره إيفرتون صفر-صفر أمس في المرحلة التاسعة والعشرين.

وتراجع ليفربول إلى المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي تصدر الترتيب.

وواصل تشيلسي صحوته بفوزه الثمين على مضيفه وجاره فولهام 2-1 وسجل هدفيه غوانزالو هيغواين وجورجينيو، فيما استهل المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز عودته إلى الدوري الممتاز ومشواره مع فريقه الجديد ليستر سيتي، بخسارة أمام مضيفه واتفورد 1-2.

وعزز سيتي موقعه في المركز السادس برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف جاره الآخر أرسنال.

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