عيسى هلال: سالم بن سلطان مشروع بطل أولمبي لعام 2028



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عيسى هلال، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن الشيخ سالم بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، نجل ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، هو مشروع بطل أولمبي لعام 2028، مبيناً أنه في برنامج إعداد خاص وسيتم وضع خطة متكاملة من أجل تجهيزه للمشاركة والمنافسة في أولمبياد 2028، مشيراً إلى أن مشاركة الشيخ سالم في بطولة كأس الإمارات للسباحة، وسط 1000 سباح، لم تأتي مصادفة.

وكان الشيخ سالم بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، تألق في بطولة كأس الإمارات للسباحة، في ظهوره الأول في البطولات المحلية للاتحاد، وحقق ميداليتين فضيتين في سباق 50 متراً حرة، وفراشة، محققاً رقمين جديدين شخصيين له في سباق تحت 14 عاماً.

وقال عيسى هلال: «تلقينا اتصالاً من سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وأخبرنا برغبة نجل سموه في المشاركة في البطولة، وأن لديه أرقاماً منافسة ومؤهلة للفوز. وبالفعل تمت معرفة الأرقام وتكليف اللجنة الفنية في مجلس الشارقة الرياضي بدراسة هذه الأرقام، ومعرفة أين يقف الشيخ سالم بن سلطان في وسط هذه المنافسة، وبالفعل تحقق النجاح في أول مشاركة له».

وأضاف: «الشيخ سالم بن سلطان، هو مشروع بطل أولمبي سيتم إعداده لبطولة عام 2028 من الآن. وبصفتي عضواً في اللجنة الأولمبية الوطنية سيكون هذا من اهتمامي».

من جانب آخر توجه المهندس سليمان عبد الرحمن عبدالله، عضو مجلس الإدارة، رئيس إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة، بالتهنئة إلى سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى الشيخ سالم بن سلطان، مشيراً إلى أن الفوز والإنجاز كان مفاجأة للجميع، ويدل على الرغبة والطموح لدى الشيخ سالم بن سلطان، في مواصلة سكة الانتصارات، مبيناً أن تحطيم رقم في السباحة ظل صامداً 11 عاماً، أمر في غاية الروعة ويدل على التخطيط الجيد من جانبه.

وقال إن هذا الإنجاز دافع للكثيرين وقدوة للعديد من الصغار والشباب لممارسة الرياضة.