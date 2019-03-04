سعود بن صقر: شعلة الأمل تضيء طريق أصحاب الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بشعلة الأمل التي تستضيفها دولة الإمارات، ضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، والتي ستمر بجميع مدن الدولة، وتستقر نهايتها في العاصمة أبوظبي يوم 13 مارس الجاري، والتي تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بأصحاب الهمم، ودمجهم في المجتمع، ليكونوا عناصر فاعلين منتجين ومؤثرين في حياتنا.

وأضاف حاكم رأس الخيمة بقوله: «أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من منظومة هذا الوطن، وشعلة الأمل جاءت لترسخ في أذهاننا وضمائرنا حق أصحاب الهمم علينا، ودورنا تجاههم، ولتنير لهم طريق مستقبلهم في دولة تحفظ إنسانيتهم وكرامتهم، ليكونوا سعداء وشعلة أمل على خريطة العالم».

وأضاءت شعلة الأمل أبوظبي أمس، لتبعث بكل معاني الحب والوئام إلى ضيوف الحدث العالمي المرتقب للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الذي تحتضن منافساته العاصمة أبوظبي منتصف مارس الجاري، وأقامت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، احتفالية حاشدة على هامش استقبال الشعلة في أبوظبي ووصولها إلى الدولة عبر متن خطوط الاتحاد للطيران قادمة من أثينا الخميس الماضي وذلك قبيل تدشين مسيرتها التي ستجوب فيها كافة الإمارات السبع، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بدءاً من الفجيرة محطتها الأولى والتي انتقلت إليها مباشرة عقب ختام الاحتفالية صباح أمس، لتبدأ المسيرة اعتباراً من السادسة والنصف صباح اليوم انطلاقاً من حصن الحيل التاريخي.

وصلت مسيرة شعلة الأمل قادمة من نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على متن 12 قارباً، إلى صرح زايد المؤسس بأبوظبي مقر إقامة الاحتفالية الحاشدة لإضاءة الشعلة التي تعد من التقاليد المعروفة عن الأولمبياد الخاص على مدار السنوات الماضية وأصبحت سمة مميزة لها وستظل تبعث بنورها الأمل والسعادة، وذلك اعتباراً من افتتاح البطولة وحتى الختام .

وتقدم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، المسيرة الحاشدة بجانب مشاركة مجموعة من ضباط الشرطة، وكان في استقبالهم الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية وآلاف الموظفين من أدنوك والمتطوعين لتبدأ الاحتفالية بتوجه محمد السبوسي أحد لاعبي الأولمبياد الخاص لإنارة «شعلة الأمل».

وقبيل احتفالية استقبال الشعلة، شارك أكثر من 3500 موظف من أدنوك ومجموعة شركاتها في مسيرة حمل الشعلة التي نظمتها أدنوك لنشر الوعي بحركة الأولمبياد الخاص؛ حيث بدأ حمل الشعلة من أمام مبنى شركة أدنوك البرية وانتهى عند صرح زايد المؤسس.

وأعرب الدكتور سلطان أحمد الجابر عن فخر «أدنوك» بدعم الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الذي يجسد العديد من القيم النبيلة التي تشمل الاتحاد والاحترام والتعايش الإنساني واحتواء الجميع، والتي تعد جميعها من القيم في الإمارات.

وأضاف: «يشكل تزامن استضافة هذه الألعاب مع عام التسامح، مناسبةً لتعزيز ثقافة الاحتواء والقبول بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع يستوعب ويحتوي الجميع على تنوع إمكاناتهم وقدراتهم وثقافاتهم».

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، أن كافة الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية تشارك بشكل فاعل في إنجاح هذا الحدث الدولي، وتعتبر مسيرة شعلة الأمل، المرحلة الأخيرة في التمهيد للألعاب العالمية، مشيراً إلى حرص الجميع على إنجاح هذا الحدث والتظاهرة العالمية .

جدير بالذكر أن أدنوك تعد الراعي الرئيسي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، وستبدأ الشعلة جولتها اعتباراً من يوم غد وحتى الجمعة بعد المرور بحصن الحيل التاريخي في الفجيرة اليوم، في أربع إمارات هي رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة حيث تمضي يوماً بزيارة كل واحدة من الإمارات الأربع، لتشمل مناطق مثل جبل جيس، ثم تصل إلى واجهة المجاز المائية ونادي الثقة في الشارقة.

وستوجد «شعلة الأمل» في دبي لمدة يومين، تزور خلالهما عدداً من أبرز المعالم مثل برج العرب، وبرواز دبي، وقرية السيف، وفندق أتلانتس، مع إقامة حفل في حديقة البرج يوم الأحد المقبل.

وبعد انتهاء زيارة دبي، تتوجه الشعلة لقضاء يوم كامل في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة قبل اختتام مسيرتها في أبوظبي، حيث تزور جامع الشيخ زايد الكبير، وصرح زايد المؤسس، وأبرز المعالم التراثية في العاصمة 13 من الشهر الجاري وقبل يوم واحد من قص شريط البطولة.

إطلاق حملة متكاملة تحت شعار «طاقة الأولمبياد»

أطلقت دائرة الطاقة، الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي، باعتبارها الشريك الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 اليوم حملة متكاملة تحت شعار «طاقة الأولمبياد»، وتشمل الحملة تنظيم سلسلة من الفعاليات والمبادرات في أماكن مختلفة ضمن مدينة أبوظبي وفي مقرات استضافة الألعاب في خطوة تعكس التزام الدائرة بالمساهمة في دعم هذا الحدث وزيادة الوعي حول قطاع وموارد الطاقة وكيفية الاستخدام الأمثل لها.

وتقوم حملة «طاقة الأولمبياد» على أربع ركائز رئيسية هي الطاقة مشاركة، الطاقة استدامة، الطاقة تفاعل، الطاقة قوة. وتندرج تحتها 6 مبادرات مختلفة تتوافق مع رؤية الدائرة لمستقبل قطاع الطاقة في الإمارة، ودورها في توعية المجتمع حول أهمية ترشيد الاستهلاك، وضرورة الاستفادة من جميع الموارد المتاحة وتعزيز مساهمتها في خدمة التنمية المستدامة في الإمارة.

وقال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة: «دولة الإمارات سباقة في قيادة الجهود العالمية الهادفة إلى تمكين الطاقات البشرية باعتبارها المورد الأهم في نهضة الأمم وتطورها، وتولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً متزايداً بهذا الجانب يتخطى حدود دولة الإمارات ليشمل الإنسان في مختلف أنحاء العالم بما يتوافق مع قيم التسامح والتواصل الإنساني القائم على الاحترام التي تميز مجتمع دولة الإمارات. وتأتي رعاية هذه الألعاب انطلاقاً من حرصنا على إنجاح كافة الفعاليات التي تستضيفها إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية» علي النعيمي: يرسخ التضامن الإنساني Advertisements

ثمن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، دعم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لاستضافة شعلة الأمل في المحطة الثانية لها برأس الخيمة غداً، ضمن جولتها التي تستمر لعشرة أيام، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات، وحشد جميع الموارد والطاقات البشرية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وكذلك من مختلف الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات بالإمارة لإنجاح استضافة شعلة الأمل المرحلة الأخيرة من مراحل التمهيد للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وإظهاره بالصورة التي تليق باسم الدولة ويعكس مكانتها وسمعتها في استضافة الأحداث العالمية، وفي أكبر حدث إنساني ورياضي على مستوى العالم بهدف ترسيخ قيم التضامن الاجتماعي والإنساني بين مختلف الفئات والجنسيات والثقافات حول العالم.

كما أوضح العميد عبدالله علي منخس نائب مدير عام العمليات الشرطية رئيس الفريق الدائم لتأمين الفعاليات بالإمارة، أنه تم تشكيل فرق عمل من مختلف الإدارات على مستوى القيادة، لاستقبال هذا الحدث الهام، وتأمين خط سير الشعلة والوفود المرافقة لها على أكمل وجه، حيث تم تخصيص 56 دورية مرورية وأمنية لتأمين مسارات الشعلة الرئيسية والفرعية، وتأمين أماكن الاحتفالات الخاصة بها، كما تم وضع خطط تأمين الطرق وضمان انسيابية الحركة المرورية أمام المواكب التي تحمل الشعلة، وأيضاً أمام بقية المركبات في مختلف الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بالإمارة.

وأوضح رئيس فريق الفعاليات برأس الخيمة أن الشعلة ستنطلق صباحاً من أعلى قمة جبلية في الدولة، قمة جبل جيس، ثم عبر مسارات تم تحديدها لتمر الشعلة على أبرز المعالم الأثرية والسياحية في إمارة رأس الخيمة لتنتهي في حفل يقام خصيصاً لفعالية الشعلة عند سارية العلم على كورنيش القواسم، لتعزيز المعاني والقيم الإنسانية للحدث ومنح جميع المواطنين والمقيمين فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفاء بمعانيها الإنسانية في دعم أصحاب الهمم. مطار دبي الدولي يعلن جاهزيته التامة أعلنت مطارات دبي استعداداتها لتقديم أفضل استقبال لآلاف الرياضيين وأفراد أسرهم وموظفي الدعم الذين سيصلون إلى المدينة هذا الأسبوع للمشاركة في دورة الأولمبياد الخاص العالمي في أبوظبي 2019.

وقال ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي: «الأولمبياد الخاص حدث استثنائي يستقبل رياضيين متميزين، ومطارات دبي سعيدة بأن تحظى بهذه الفرصة لدعم هذا الحدث والمساهمة في إنجاحه وتوفير أطيب استقبال لهم، حيث ينتظر المطار وصول آلاف المشاركين».

وأضاف الجوكر: «سيستقبل مرشدون متخصصون بخدمة العملاء جميع الفرق التي تصل لمطار دبي الدولي ونقدم لهم أطيب معاني الترحاب، حيث يصحبونهم بعد ذلك في جميع إجراءات السفر الضرورية من الجوازات حيث تساعدهم الفِرق على المرور سريعاً عبر المنافذ المخصصة للرياضيين، وصولًا إلى الجمارك والمساعدة في حمل الحقائب وحتى الوصول لنقاط التلاقي في صالات الوصول المخصصة لهذا الحدث». المقيمون يشاركون مع منتخب الإمارات وجهت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان الرئيسة الفخرية لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي بمنح الفرصة كاملة ل«أصحاب الهمم» من ذوي الإعاقة الذهنية، للدمج في المجتمع، والتعايش مع حفظ حقوقهم الرياضية والإنسانية والاجتماعية وتثقيف جميع شرائح المجتمع بكيفية وآلية الدمج.

وحرصت شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي على تجسيد توجيهات سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان بإتاحة الفرصة لمشاركة المقيمين بنسبة 10% مع منتخب الإمارات، على أن تكون العائلة مقيمة ولها ابن من «أصحاب الهمم»، وذلك في عام التسامح الذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة، بأن الإمارات بلد كل الجنسيات.