يحيى عبدالكريم للاعبي الشارقة: لا تلتفتوا لحديث الثعالب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو

أعرب يحيى عبد الكريم عبد الله لاعب الشارقة السابق ورئيس مجلس الإدارة الأسبق والناقد والمحلل الفني في وسائل الاعلام عن سعادته بانتصارات فريق نادي الشارقة لكرة القدم وانفراد الفريق بالصدارة عن جدارة واستحقاق، وقال: «شاهدنا في الأيام الماضية حديثا وجدلا عن التحكيم، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، ولكن قبل كل شيء ليس التحكيم وحده الذي يحتاج الى إعادة نظر بل رياضتنا كلها وكرة القدم عندنا تحتاج إلى إعادة نظر».

تابع عبد الكريم: نعرف جيدا أن هناك من (يزعلون) من تألق الشارقة وصدارته ودخوله في المنافسة وهذا أمر طبيعي وعادي في كرة القدم، لكن الشارقة يستحق الصدارة التي يتبوأها الآن عن جدارة وبعرق وجهود وتألق لاعبيه والجهاز الفني وما يقدمه نادي الشارقة حاليا لم يأت من فراغ بل بفضل جهود وتخطيط إدارة النادي والإدارة الفنية وإدارة الفريق واللاعبين، وما ألاحظه أن هناك من يستكثرون على نادي الشارقة ان يكون متصدرا او منافسا على الألقاب والبطولات، والتميز ليس غريبا وليس جديدا على ناد عريق وكبير وصاحب تاريخ وارث كروي مثل نادي الشارقة الرياضي الذي يعتبر مدرسة متفردة في كل ضروب الرياضة والثقافة والعمل الشبابي بصفة عامة.

ووجه عبد الكريم رسالة إلى إدارة نادي الشارقة واللاعبين والجهازين الفني والإداري والجمهور وقال: «يجب أن نعرف ونتفق على نقطة مهمة هي ان المرحلة القادمة تتطلب بذل اقصى الجهود وهي أصعب مرحلة في مسيرة الفريق التي ستكون محفوفة بالمخاطر والمطبات التي يجب ان نقوم بأدوارنا الاحترازية منها وأول نقطة يجب أن نتوقف عندها أن البطولة لم تنته والدوري ما زال في الملعب والنقاط في الملعب والمباريات في علم الغيب ويجب على اللاعبين عدم الاهتمام بمباريات الفرق المنافسة فقط بل يجب الأخذ في الاعتبار أن كل مباراة تعتبر ذات قيمة خاصة وبطولة خاصة لا تقل عن سابقتها ولاحقتها وأن نتعامل بذكاء وبعد نظر مع كل مباراة خصوصاً أن فترة التوقف الأولى أثبتت انها إيجابية بصورة كبيرة للاعبين والفريق بصفة عامة والآن فترة التوقف الثانية ستكون اكثر إيجابية والفريق يحتاج لها بصورة اكبر بعد ضغط المباريات السابقة واصابات اللاعبين وغيرها وتشكل وقفة مع النفس لكل لاعب بالفريق للعودة للمباريات بروح معنوية اكبر في ظل المحافظة على نغمة الانتصارات. فقط على الفريق الابتعاد عن التطبيل الزائد وعدم الأخذ بحديث الثعالب».

وأكد عبد الكريم أن نادي الشارقة يتمتع بكل المقومات التي تجعله متميزا ومتقدما في المنافسة على الألقاب فهو يمتلك عامل الجماهيرية الكبيرة والإمكانات المادية والمعنوية متوفرة والكفة بينه وبين بقية الأندية متساوية في كل شيء ويستحق أن يكون منافسا وان يكون في الواجهة نتيجة العمل والجهود المبذولة من كل أطراف النادي وبالتالي بات من حقه أن يكون منافسا قويا، ولمن يقولون ان الدوري يركض وراء الشارقة، أقول ان الوقت مازال مبكرا للحكم على اللقب في ظل وجود 9 مباريات و27 نقطة في الملعب.

وأستشهد عبد الكريم بصدارة دورتموند في الدوري الألماني التي ابتعد عنها بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ والآن بايرن ميونخ يتقاسم الصدارة معه، موضحا ان كل شيء وارد في كرة القدم التي لا تخضع للمعادلات والحسابات المسبقة.

وقال أيضا: «إذا كان الدوري هو من يريد الشارقة فمرحبا به وشخصيا أتمنى ان تكون كل الظروف في مصلحة الشارقة، ولكن باختصار حتى الآن الشارقة متصدر بفارق مباراتين فقط والمتبقي 9 مباريات في الملعب».

وتابع: «أنا من اشد المعجبين بإثارة دورينا خصوصا تلك الاثارة الممتعة والمتواصلة في وسائل الاعلام التي تعتبر ملح البطولة وتكمن فيها حلاوة الكرة ومن حق كل محلل أن يتناول التحليل من زاويته وحسب وجهة نظره الخاصة ولا اعتقد ان هناك تجاوزاً او عبارات تستحق ان نتوقف عندها ولم اشاهد خروجا عن المألوف على الاطلاق بل يدخل في زاوية الفكاهة التحليلية التي تضفي نوعا من الإثارة وجذب المشاهدين وتعلقهم بكرة القدم فالأمور تسير بصورة طبيعية، وأنا فقط توقفت عند المطالبة بإعادة النظر في التحكيم. واضيف إلى ما ذهبت إليه استديوهات التحليل. كل الرياضة في حاجة الى إعادة نظر وعلى وجه الخصوص كرة القدم وبصفتي من أبناء نادي الشارقة أرحب بكل رأي أو وجهة نظر حول الفريق بكل رحابة صدر ويجب ان نتقبلها بروح رياضية لأننا رياضيون والأجواء العامة بالنسبة لي كمراقب أراها جيدة وأنا سعيد بها، ولكن بطبيعة الحال تجاوز الحدود مرفوض فكرة القدم للمتعة والاثارة وليس للتحريض أو اختلاق المشاكل، ودعونا نتفق على الحد الأدنى من التحليل الفني فبكل تأكيد هناك من يقف ضد نادي الشارقة وهناك من يتمنى فوز الشارقة ولكن نقطة الالتقاء الوحيدة بين الطرفين انهم جميعا يشيدون بعمل نادي الشارقة في الموسم الحالي».