شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يشارك في طواف جنوب إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق اليوم طواف جنوب إفريقيا للدراجات، بمشاركة منتخبنا الوطني إلى جانب العديد من الفرق والمنتخبات ، ويعتبر هذا الطواف المصنف دوليا من الطوافات القوية والمتميزة في القارة الإفريقية ويتضمن 5 مراحل، ويشارك منتخبنا في هذا الطواف وبعده سيشارك في سباق مصر الدولي في إطار إعداده للمشاركة في بطولة آسيا للطريق التي ستقام في باكستان في إبريل المقبل.

ويضم وفد دراجات الإمارات 6 دراجين بقيادة يوسف محمد ميرزا وأحمد المنصوري ومحمد المروي ومحمد المنصوري وخالد معيوف وجابر المنصوري والمدرب شريف عبد الله.

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