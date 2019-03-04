اختيار 22 لاعباً في قائمة الأولمبي لمعسكر دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب طاجيكستان يومي 8 و11 مارس /آذار الحالي ضمن معسكره الذي سيقام في مدينة دبي للفترة من 5 إلى 11 مارس استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي ستنطلق اعتباراً من يوم 22 مارس في العاصمة السعودية الرياض، حيث يلعب الأبيض الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، لبنان والمالديف.

واستدعى المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي ماسيج سكورزا 22 لاعباً لمعسكر دبي هم: خالد محمد حسين، سليمان ناصر العامري، علي محمد الحيظاني (العين) محمد علي شاكر (عجمان) محمد عمر العطاس، زايد عبدالله العامري، عبدالرحمن عبدالله العامري، خليفة مبارك الحمادي، أحمد فوزي جوهر (الجزيرة) جاسم يعقوب البلوشي، سعيد علي سويدان (النصر) سهيل عبدالله المطوع (الوصل) خالد عبدالرحمن البلوشي (بني ياس) شعيب إبراهيم عبدالله (الظفرة) راشد سالم خلف (حتا) ماجد راشد المحرزي (اتحاد كلباء) إسماعيل خالد خميس، خلفان حسن النوبي، أحمد عبدالله جميل (شباب الأهلي دبي) ماجد إبراهيم سرور، عبدالله ناصر حسن (الشارقة) علي عيد (دينامو زغرب).

وقال مترف الشامسي مشرف منتخبنا الأولمبي إن المعسكر الحالي يعتبر استكمالاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمشاركة في التصفيات والذي شمل تجمعات داخلية وخارجية وخوض عدد من المباريات الودية آخرها مباراة الصين التي انتهت بفوز منتخبنا بهدفين لهدف، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يسعى لتجهيز المنتخب من كل النواحي الفنية والبدنية والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية لخوض منافسات التصفيات. وأوضح مشرف المنتخب أن القائمة الحالية تعتبر غير نهائية على اعتبار أن هناك عدداً من اللاعبين لم يتم ضمهم للمعسكر الحالي نظراً لتواجدهم مع أنديتهم التي تستعد للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2019 وهي أندية العين والوحدة والوصل.