شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وبتروجيت الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع
يخوض فريق الأهلي مباراة قوية في التاسعة من مساء اليوم، حينما يلتقي مع بتروجيت على ملعب بتروسبورت في الجولة ال26 للدوري الممتاز، وهي المباراة التي يخوضها المارد الأحمر باحثاً عن الفوز لاستكمال مسيرة الانتصارات المحلية المتتالية.
ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 48 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة، فيما يدخل الفريق البترولي المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.
ورغم فارق النقاط بين الأهلي وبتروجيت إلا أن الجهاز الفني للأحمر بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي أكد للاعبين أن بتروجيت من الفرق التي تُجيد «تأمين» الدفاع وإغلاق المساحات في الملعب.
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