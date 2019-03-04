اتفاقية تعاون بين مجموعة سيتي و«أبوظبي الرياضي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع نادي مانشستر سيتي ومجموعة سيتي لكرة القدم اتفاقية تعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، لدعم خطط الارتقاء بمنظومة كرة القدم في أكاديميات أندية أبوظبي، والاستفادة من البرامج الاحترافية المتقدمة والهادفة لتأهيل الكوادر التنفيذية، ورفد المدربين بخبرات مهمة وتطوير مهارات اللاعبين.

قام عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وأوليفر تروكيل المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة سيتي لكرة القدم، بالتوقيع على اتفاقية التعاون بين الطرفين بمقر مجلس أبوظبي الرياضي.

وتتضمن اتفاقية التعاون مجموعة من البرامج التي تشمل إشراك لاعبي المراحل العمرية بأندية أبوظبي بمعايشات تدريبية وفنية في اكاديمية مانشستر سيتي وزيارات لاستاد الاتحاد لنادي مانشستر سيتي. كما تشمل دخول الكوادر التدريبية والإدارية في أندية أبوظبي ببرامج تطويرية وورش عمل متقدمة وزيارات لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على مدار الموسم، للاطلاع والاستفادة من الخطط المتطورة والنموذج الاحترافي لمانشستر سيتي في منظومته الكروية ونهجه المميز على مستوى الأكاديميات والمدربين والإداريين ورعاية المواهب في ظل النقلة النوعية التي أحدثها النادي على الصعيدين الإداري والفني.

وتتضمن البرامج متابعة أفضل الممارسات في نادي مانشستر سيتي بمختلف المجالات مثل اللياقة البدنية والتغذية وعلوم الرياضة، والعمل على استقصاء خلاصة التجارب لدعم مسيرة التطور في أندية أبوظبي.