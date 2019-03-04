لاتسيو يقسو على روما

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم لاتسيو ديربي العاصمة مع ضيفه روما بثلاثية نظيفة قاسية، وصعد ميلان إلى المركز الثالث إثر فوزه بصعوبة على ضيفه ساسوولو 1-صفر في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 41 نقطة متقدماً درجتين إلى المركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن روما الخامس.

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