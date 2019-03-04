أبطال الإمارات يتألقون في سباق دبي للدراجات المائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل نجوم الإمارات، أبطال الدراجات المائية تألقهم في المنافسات وسيطروا على المراكز الأولى في سباق دبي الجولة السادسة وقبل الختامية من بطولة الإمارات الدولية، ليضمنوا بالتالي الاستمرار نحو معانقة ألقاب الموسم في الفئات المختلفة.

وشهدت شواطئ جميرا بالقرب من قناة دبي المائية حراكا رياضيا كبيرا تمثل في منافسات سباق دبي، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وأقيم ضمن فعاليات الدورة رقم 27 من معرض دبي العالمي للقوارب 2019 وسجل السباق نجاحا فنيا وتنظيميا كبيرا تمثل في حضور ومشاركة ما يزيد على 70 متسابقاً يمثلون أكثر من 10 بلدان، تنافسوا على ألقاب 12 فئة على مدار يومين متتاليين.

وبرز في المنافسات التي أقيمت أمس الأول بطلنا الصاعد عبد الله عبدالرحمن الحمادي، ونال المركز الأول لفئة جالس جي بي 3 ليضيف 50 نقطة جديدة جعلته يحافظ على وصافة الترتيب العام برصيد 254 نقطة متفوقا على بطلنا عامر حوير صاحب المركز الثاني في السباق، والذي لا يزال يحتفظ بقمة الترتيب العام لهذه الفئة بعدما أضاف 44 نقطة جديدة، رفعت رصيده إلى 270 نقطة، وجاء بطلنا فهد حسن البلوشي في المركز الثالث، وكان بطلنا الصاعد عبدالله عبدالرحمن الحمادي قاب قوسين أو أدني من تحقيق ثنائية نادرة في السباق عندما تنافس مع المتسابق الكويتي سالم أيمن المطوع على صدارة فئة واقف جي بي 2 وتساويا في مجموع النقاط 47 نقطة لكل، وتفوق الأخير بأفضلية الفوز في آخر جولة ليجلس على المركز الأول تاركا المركز الثاني للحمادي.

وسار بطلنا سلمان يونس العوضي على درب التألق أيضا محققا المركز الأول لفئة جالس جي بي 2 بعد تصدره الفترتين الصباحية والمسائية، ليواصل أيضا صدارة الترتيب العام برصيد 282 نقطة.

وفي فئات الناشئين واقف جي بي، فاز بطلنا أحمد عيسى الحمادي بالمركز الأول لفئة (3.3)، ليواصل صدارة الترتيب العام برصيد 294 نقطة وحل بطلنا حميد خالد المطروشي في المركز الثاني ثم الكويتي شاهين إبراهيم ثالثا.

وسطع نجم بطلنا الصاعد راشد سالم طاهر الذي فاز بالمركز الأول ناشئين (3.2) متقدما على الكويتي فارس إبراهيم (الثاني) وبطلنا سهيل راشد سهيل الطاير (الثالث)، حيث يتصدر الترتيب العام لهذه الفئة الكويتي فارس برصيد 267 نقطة بفارق 4 نقاط عن بطلنا سهيل.

ونجح بطلنا علي عيسى آل علي في إحراز المركز الأول لفئة (3.1) بجدارة معززا موقفه في صدارة الترتيب العام لهذه الفئة برصيد 285 نقطة وبفارق مريح عن أقرب منافسيه عمر عيسى الحمادي برصيد 252 نقطة، والذي اكتفي بالمركز الثالث فيما حل ثانيا في سباق هذه الفئة بطلنا سعود محمود العوضي 30.

وعقب نهاية المنافسات جرت مراسم تتويج أبطال سباق دبي للدراجات المائية وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من فئات السباق بحضور علي ناصر بالحبالة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم القمزي مدير إدارة السباقات في النادي.