المخضرم كوالياريلا يعادل رقم رونالدو في الدوري الإيطالي

اسماء السيد - قاد اللاعب المخضرم فابيو كوالياريلا فريقه سمبدوريا إلى الصعود للمركز التاسع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتسجيله هدفي الفوز على مضيفه سبال (4 و11)، في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

ورفع فابيو كوالياريلا رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم فلحق بمهاجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صدارة لائحة الهدافين.

وعلق كوالياريلا (36 عاما) على تألقه هذا الموسم بتواضع قائلا "لا أشعر بأنني شخص مميز".

وأضاف كوالياريلا الذي استدعاه مؤخرا روبرتو مانشيني إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي عقب تألقه اللافت ومعادلته الرقم القياسي للأرجنتيني غابريال باتيستوتا بالتسجيل في 11 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي "أنا لست الرجل النجم، أنا جزء من فريق يعمل لهدف واحد، كل شخص مفيد ولا يوجد أحد لا غنى عنه في التشكيلة".

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ورفع سمبدوريا رصيده إلى 39 نقطة، فيما تجمد رصيد سبال عند 23 نقطة وتراجع إلى المركز السادس عشر بفارق نقطتين خلف أودينيزي.