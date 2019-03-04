شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شعار البطولة الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة "سيدات"، على الشعار الخاص بالبطولة، بعد التشاور مع الاتحاد الإفريقي للعبة، واستيفاء الشروط المطلوبة كافة.

وكان النادي الأهلي قد حصل على شرف تنظيم البطولة الأفريقية للرجال خلال الفترة من 30 مارس القادم وحتى 11 إبريل المقبل، بالإضافة لتنظيم البطولة الإفريقية للسيدات خلال الفترة من 14 وحتى 26 مارس القادم.

جاء ذلك بعدما تلقت اللجنة العديد من التصميمات الخاصة بالشعار من العديد من المتطوعين من شباب النادي ومحبيه.

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وقامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات وفقًا لنظام البطولة حتى جاء شعار البطولة على النحو التالي: