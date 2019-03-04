شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى وبتروجت اليوم الاثنين فى الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلي مباراة قوية مساء اليوم ، الاثنين، حينما يلتقي مع بتروجت على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ26 للدور الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر باحثاً عن الفوز لاستكمال مسيرة الانتصارات المحلية المتتالية حيث سبق وحقق الفريق الفوز فى 8 مناسبات أمام كلاً من ، سموحة ، المقاصة، إنبي، وادي دجلة،الإنتاج الحربي، حرس الحدود، الداخلية والجونة، ويسعى المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل استكمال رحلة الصعود للقمة والمنافسة على بطولة الدوري بعدما تقلّص الفارق مع الزمالك المُتصدر لـ4 نقاط فقط.

موعد مباراة الاهلى وبتروجت فى الدوري العام

تنطلق مباراة الأهلى وبتروجت فى تمام السابعة مساء، يدخل الأهلي مباراة الليلة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 48 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة ، فيما يدخل الفريق البترولي المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة ، وتقابل الأهلي وبتروجت في 21 مباراة في الدوري الممتاز، ولم يتلقى الأحمر أي هزيمة خلال هذه المواجهات، حيث حقق الفوز في 16 مباراة وتعادلا في 5 مباريات فقط ، وسجل المارد الأحمر 41 هدفاً فى بتروجت خلال منافسات الدوري بينما استقبلت شباكه 11 هدفاً وتُعد أكبر نتيجة فى تاريخ لقاءات الفريقين هي نتيجة فوز الأهلي (4-0)، والتي حققها ثلاث مرات، مواسم 2006 و2008 و2014 ويُعد عماد متعب أكثر لاعبي الأهلى تسجيلا للأهداف فى مرمي بتروجت برصيد 5 أهداف، ويأتي بعده فلافيو وتريكة بأربعة أهداف لكلاً منهما فيما يُعد حسام عاشور أكثر لاعبي القلعة الحمراء مشاركة أمام بتروجت برصيد 11 مباراة، وأسامة محمد أكثر لاعبى الفريق البترولي مشاركة أمام الأحمر برصيد 8 مباريات.

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لاسارتي يؤكد للاعبي الأهلى أهمية تخطي عقبة بتروجت

ورغم فارق النقاط بين الأهلي وبتروجت إلا أن الجهاز الفني للأحمر بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي أكد للاعبيه على أهمية اللعب بحماس وجدية منذ انطلاقة المباراة بهدف تحقيق الثلاث نقاط قبل السفر للكونغو من أجل مواجهة فريق فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، وأكد المدير الفني للأهلي أن بتروجت من الفرق التى تُجيد "تأمين" الدفاع وإغلاق المساحات في الملعب لذا فأن لاعبي الأهلي مُطالبين بإيجاد بدائل للهروب من مثل هذه الأزمات الفنية وعليهم الاعتماد على التسديد من خارج منطقة المرمى بجانب التمرير السريع لتفكيك هذا التكتل الدفاعي.

الأهلى يفقد جهود نصف دستة لاعبين أمام بتروجت

ويفقد الفريق جهود أكثر من لاعب مُصاب حيث انضم عمرو السولية لقائمة المُصابين في الفريق ومعه شريف إكرامي بجانب المُصابين السابقين بالفريق ، فيما يعول الجهاز الفني على قدرات وإمكانيات كلاً من ، على معلول وأجاي وكريم نيدفيد ومحمد هاني وناصر ماهر ورمضان صبحي فيما تحوك الشكوك حول مشاركة محمد الشناوي في لقاء اليوم.