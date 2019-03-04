الأهلى يهزم الزمالك 3 /1فى قمة نهائيات دورى الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى على نظيره الزمالك بنتيجة 3 /1 فى إطار ختام الدور الأول بنهائيات دورى الكرة الطائرة الممتاز للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 ،على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.
شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الإتحاد السكندرى على القناة 3 /1 و سبورتنج على الطيران 3 /2 و طلائع الجيش على سموحة 3 /2 .
ويحتل الأهلى بهذه النتيجة المركز الأول برصيد 18 نقطة متصدرا جدول الدورى، أما الزمالك فتوقف رصيده عند النقطة الثانية عشر فى المركز الثالث ، وطلائع الجيش فى المركز الثانى برصيد 13 نقطة.
فيما ينطلق الدور الثانى يوم الجمعة المقبل بمواجهات بين كل من، الزمالك مع سبورتنج ، الأهلى مع الطيران، سموحة مع الاتحاد السكندرى ، طلائع الجيش مع القناة بالإسماعيلية .
ويشهد الدور الثانى إقامة 7 جولات ، تقام الأولى و الثانية و الثالثة فى الإسماعيلية والرابعة والخامسة فى صالة النادى الأوليمبى بالإسكندرية، فيما تقام الجولتين السادسة و السابعة فى الإسماعيلية .
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