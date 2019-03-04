شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يجدد الثقة فى على ماهر لعبور كبوة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مجلس إدارة إنبي، الثقة في علي ماهر المدير الفني للفريق البترولي، مقدمين كل الدعم له لتخطي الكبوة الحالية للفريق بعد الخسارة من وادي دجلة في الجولة الخامسة والعشرين بالدوري الممتاز والتي انتهت بهدفين مقابل هدف ليحتل الفريق البترولي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بعد خوضه 24 مباراة.
وعقد علي ماهر المدير الفني لإنبي جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي عقب المباراة، أعرب فيها خلالها مدير الكرة بالنادي البترولي لعلي ماهر إن إدارة النادي تضع ثقتها فيه علي عبور الكبوة بعد تحسن الأداء تحت قيادته في المرحلة الماضية.
ومنح علي ماهر، لاعبي إنبي، إجازة لمدة 24 ساعة قبل خوض الاستعدادات، غدا الثلاثاء، لمباراة حرس الحدود، المقرر لها الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.
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