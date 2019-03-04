شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامي : اليوناني جونياس سيستمر مع دجلة لـ3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ماجد سامى مالك نادى وادى دجلة، إن اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريقه لن يرحل وسيتم تجديد عقده وسيستمر لمدة 3 سنين رغم بعض النتائج السلبية التى قادت النادى إلى احتلال المركز الـ12 فى ترتيب جدول الدورى.

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أضاف سامى فى تصريحات لـ قناة اون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر :" قطاع الناشئين يلعب بنفس طريقة الفريق الأول ونهدف إلى تصعيد العديد من اللاعبين الناشئين فى الفترة القادمة لتمثيل الفريق الأول .

تابع مالك وادى دجلة إن طموح فريقه فى الفترة الحالية إنهاء الدورى المصرى فى المركز التاسع أو العاشر.