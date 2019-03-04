شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 3 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 3 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولى، ببطولة الكونفدرالية بهدف نظيف سجله المغربى حميد أحداد.

الزمالك يُحيى آماله فى الكونفدرالية ويكسر العقدة بهزيمة بترو أتلتيكو 0/1

تغلب نادى الزمالك على بترو أتلتيكو الأنجولى، بهدف دون رد سجله المغربى حميد أحداد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

بذلك الانتصار كسر نادى الزمالك عُقدة عدم تحقيق الفوز خارج أرضه فى البطولات الأفريقية التى استمرت987 يوماً حيث كان آخر انتصار للأبيض أمام إنيمبا النيجيرى فى منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا والتى أقيمت يوم 19 يونيو 2016، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه باسم مرسى فى الدقيقة 8 من عمر المباراة. الزمالك يصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على بترو أتلتيكو Advertisements قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، صرف 50 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولى، بهدف دون رد سجله المغربى حميد أحداد، فى الجولة الرابعة للكونفدرالية الافريقية وقام رئيس نادى الزمالك، باجراء إتصال هاتفى بإسماعيل يوسف رئيس البعثة وعضو مجلس الادارة، أشاد من خلاله بالأداء الرجولى والقتالى للاعبين خلال اللقاء.

الزمالك يحتفل بفوزه الأول بمجموعة الكونفدرالية بـ"صورة جماعية"

احتفل لاعبو نادى الزمالك، بالانتصار الأول فى مشواره بالمجموعة الرابعة فى دور المجموعات بالكونفدرالية، وذلك بالتقاط صورة جماعية فى غرفة الملابس بعد الانتصار على بترو أتلتيكو الأنجولى، بهدف نظيف سجله المغربى حميد أحداد، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التى أقيمت على ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا".



احتفال لاعبى الزمالك

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