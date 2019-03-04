شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكماً لمباراة الأهلى و بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة اليوم الإثنين بين الأهلي وبتروجت ضمن الأسبوع 26 لدوري القسم الأول، للحكم أمين عمر ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد، و عمرو رمضان حكماً رابعاً، وكل من محمد عادل ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.

يخوض فريق الأهلي مباراة قوية في السابعة من مساء اليوم ،الاثنين، حينما يلتقي مع بتروجت عل ملعب بتروسبورت في الجولة الـ26 للدور الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر باحثاً عن الفوز لاستكمال مسيرة الانتصارات المحلية المتتالية حيث سبق وحقق الفريق ثمانية انتصارات أمام "سموحة، المقاصة، إنبي، وادي دجلة، الإنتاج الحربي، حرس الحدود، الداخلية، الجونة".

ويسعى المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل استكمال رحلة الصعود للقمة، والمنافسة على بطولة الدوري العام، بعدما تقلّص الفارق مع الزمالك المُتصدر لـ4 نقاط فقط.

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ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 48 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة ، فيما يدخل الفريق البترولي المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة ، وتقابل الأهلي وبتروجت في 21 مباراة في الدوري الممتاز، ولم يتلقى الأحمر أي هزيمة خلال هذه المواجهات، حيث حقق الفوز في 16 مباراة وتعادلا في 5 مباريات فقط ، وسجل المارد الأحمر 41 هدفاً فى بتروجت خلال منافسات الدوري بينما استقبلت شباكه 11 هدفاً وتُعد أكبر نتيجة فى تاريخ لقاءات الفريقين هي نتيجة فوز الأهلي (4-0)، والتي حققها ثلاث مرات، مواسم 2006 و2008 و2014 ويُعد عماد متعب أكثر لاعبي الأهلى تسجيلا للأهداف فى مرمي بتروجت برصيد 5 أهداف، ويأتي بعده فلافيو وتريكة بأربعة أهداف لكلاً منهما فيما يُعد حسام عاشور أكثر لاعبي القلعة الحمراء مشاركة أمام بتروجت برصيد 11 مباراة، وأسامة محمد أكثر لاعبى الفريق البترولي مشاركة أمام الأحمر برصيد 8 مباريات.