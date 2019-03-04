شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية.. فرص الأبيض للتأهل لربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد فريق الزمالك للمركز الثالث بترتيب مجموعته بالكونفدرالية الأفريقية برصيد 5 نقاط، بعدما حقق نصر حسين داى الجزائرى الفوز بهدف دون رد على جورماهيا الكينى.

كان الزمالك فاز على بترو أتليتكو الأنجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد علي ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

بتلك النتائج أصبح ترتيب المجموعة كالتالى.. نصر حسين داى فى المركز الأول بـ 7 نقاط، وجورماهيا الثانى برصيد 6 نقاط، والزمالك الثالث برصيد 5 نقاط، وبترو أتليتكو فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويتبقي لكل فريق منهما مواجهتين فى دور المجموعات.

الزمالك يتأهل أول مجموعته

فى الحالة الأولى والتى سيتأهل خلالها الزمالك كأول مجموعته تكون بتحقيق الفوز فى المباراتين المتبقيتين أمام جورماهيا فى القاهرة يوم 10 مارس، ثم نصر حسين داى فى الجزائر يوم 17 من نفس الشهر، فى تلك الحالة يتصدر الأبيض مجموعته برصيد 11 نقطة ويتأهل كأول المجموعة مباشرة ، دون النظر لنتائج منافسيه.

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الزمالك يتأهل ثانى مجموعته

فى الحالة الثانية والتى سيتأهل خلالها الزمالك كثانى مجموعته، وهى فى حالة فوز الأبيض على جورماهيا، والتعادل مع نصر حسين داى، سيصبح فى جعبته 9 نقاط.

وعندما يحقق جورماهيا الفوز على بترو أتليتكو سيصل الفريق الكينى للنقطة 9 ويتساوى مع الزمالك، حينها يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة بين جورماهيا والزمالك، وذلك فى حالة فوز نصر حسين داى على بترو أتليتكو ليصعد الفريق الجزائري كأول المجموعة.

الزمالك ينتظر نتيجة جورماهيا وبترو اتليتكو

أما فى حالة تعادل الزمالك مع جورماهيا ونصر حسين داى، حينها سيمتلك 7 نقاط فقط، وينتظر خسارة جورماهيا من بترو أتليتكو وفوز نصر حسين داى على الفريق الأنجولى، ليتأهل الفريق الجزائرى كأول المجموعة ويتم الاحتكام لفارق الأهداف بين الزمالك وجورماهيا وبترو أتليتكو نظرًا لتساويهم فى النقاط.

أما فى حالة خسارة الزمالك مباراة واحدة من المباراتين المتبقيتين سيضيع أمله فى التأهل بشكل نهائى.