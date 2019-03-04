شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاحد 3/3/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة بتروجت غداً الاثنين فى بطولة الدوري العام.

الأهلى يعلن موعد السفر للكونغو لمواجهة فيتا كلوب

قال سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي، إنه تحدد فجر الأربعاء المقبل، موعدًا رسميًا للسفر إلى الكونغو؛ استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف، أنه من المنتظر أن تصل البعثة إلى الكونغو ظهر الأربعاء المقبل؛ لبدء استعداداتها لمواجهة فيتا كلوب في الجولة قبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

عبد الحفيظ وعدلى من بتروسبورت للمطار.. اعرف السبب

يغادر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي، المدير الإدارى، إلى الكونغو عقب انتهاء مباراة بتروجت، مساء غدٍ الاثنين؛ لترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بإقامة بعثة الأهلي في الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب، المقرر لها 9 مارس الجاري في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه عبد الحفيظ وعدلي مباشرة من استاد بتروسبورت إلى مطار القاهرة؛ للسفر إلى الكونغو للاطمئنان على ظروف الإقامة وملاعب التدريب وتأمين البعثة، وغيرها من الأمور التنسيقية.

صور.. الأهلي يعلن استضافة البطولة الدبلوماسية.. ومرتجى: تؤكد دور النادى الوطنى

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أعلن المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى، استضافة النادى البطولة الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية والتى تنظمها القلعة الحمراء بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وشهد المؤتمر غياب محمود الخطيب رئيس النادى لظروف مرضه، فيما حضر المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والسفير الألمانى يوليوس جيورج لوي، والسفير عمرو الحناوى مساعد وزير الخارجية والسفير فيصل غسال من الجامعة العربية بالاضافة لسفراء دول إسبانيا وأستراليا والأرجنتين وكازاخستان وفيتنام وقنصل سويسرا وقنصل الهند وقنصل كوت ديفوار وقنصل ايطاليا.

لاسارتي يُخمد فتنة 3 لاعبين في الأهلي بسبب المنتخب

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق الدوليين الذين لم يتم ضمهم لمعسكر المنتخب الأول الذي سينطلق خلال أيام وسيخوض خلاله الفريق القومي مباراتي النيجر بتصفيات أمم أفريقيا 2019 التى ستقام في مصر ومباراة تيجيريا الودية.

وتحدث لاسارتي مع هؤلاء اللاعبين ويأتي في مقدمتهم مروان محسن وايمن أشرف ومحمد الشناوي عن عدم ضمّهم لمعسكر الفراعنة، وأكد لهم أن المكسيكي أجيري المدير الفنيللمنتخب الأول تحدث معه حول رغبته - اي أجيري_ في تجربة عدد كبير من اللاعبين خلال مباراتي النيجر ونيجيريا خاصة وأن المنتخب ضمن الصعود لكاس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر الصيف المقبل.

الأهلى ينهى أزمة سفر محمد الشناوى.. واللاعب جاهز لمواجهة فيتا كلوب

أعلن سمير عدلى، المدير الإداري بالنادى الأهلى، انتهاء أزمة سفر محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، وجاهزية الحارس الدولى لتدعيم الفريق فى مواجهة فيتا كلوب الكونغولى، بعد استخراج تصريح السفر الخاص به.

ونجح مسئولو الأهلى فى إنهاء الأزمة، والتى كادت تتسبب فى خسارة الفريق لجهود محمد الشناوى خلال مواجهة فيتا، ضمن مباريات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد إصابة شريف إكرامى، وبالتالي لا يوجد حارس مرمى جاهز للمواجهة سوى على لطفى .