كشف طبي للاعبي المنتخب الأوليمبي استعداداً لمالاوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم ، أن اللاعبين المختارين لمعسكر ودية مالاوي سيخضعون لكشف طبي فى معسكر الفراعنة الصغار المقرر إنطلاقه غداً الإثنين. يستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي ودياً يوم الجمعة المقبل فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. Advertisements اختار شوقى غريب 26 لاعباً لمباراة مالاوي وهم : عمر رضوان و شهاب الدين محمد و محمود جاد و مصطفي شوبير و اسامه جلال و محمود مرعي و احمد رمضان ومحمود جابر و احمد يوسف و شريف رضا ويوسف الجوهري و امام عاشور و مصطفى محمد و احمد ياسر ريان و كريم العراقى و كريم يحيى و محمد دسوقى و احمد ابو الفتوح و عمر سعد و أكرم توفيق و أحمد مصطفى و احمد حمدى و غنام جمعه و عمار حمدى و إسلام عطيه و ناصر منسى.

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