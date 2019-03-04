لجنة المسابقات توضح موقفها من طلب تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن إدارة الزمالك تدرس تأجيل مواجهة المقاولون العرب بالجولة الـ 25 بالدوري المقرر لها يوم 13 مارس.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور، إن عبور الزمالك عقبة بترو أتليكو الأنجولي وتجدد حظوظه بشكل قوي في الكونفدرالية يجعله يفكر في تأجيل مواجهة المقاولون العرب والتي تأتي بعد مباراة جور ماهيا الكيني بالكونفدرالية بثلاث أيام فقط.

وأضاف:" ننتظر أن يبلغنا نادي الزمالك برغبته في تأجيل مباراته أمام المقاولون العرب، وفي حالة التأجيل ستكون لمدة 24 ساعة فقط، على أن تقام يوم 14 مارس بدلا من يوم 13 مارس".

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وتابع:" في حالة التأجيل سيكون الزمالك أمامه أزمة أخرى، بسبب ارتباطه بمواجهة نصر حسين داي بالكونفدرالية يوم 17 مارس، أي بعد مواجهة المقاولون العرب بثلاث أيام".

وعن الفرق المقرر أن تشارك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، أكد عامر حسين" الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلم أننا نمر بموسم استثنائي ولذلك سيعطينا مهلة لابلاغه بالفرق التي ستشارك في الموسم المقبل.

وأوضح، أن اتحاد الكرة قرر زيادة عدد القائمة المحلية لـ 30 لاعب ، لتخفيف الضغط على الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأتم:" التأجيل لا يصب في صالح الفرق المصرية، وهذا موسم استثنائي للجميع ووصول الأهلي والزمالك لنهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية سيعنى وجود مؤجلات أكثر، ولذلك نحاول لعب أكبر عدد من المباريات وخصوصا للفرق الكبرى".