كرة طائرة.. الأهلي يبتعد بصدارة الدوري بعد الفوز على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد علام:

ابتعد الأهلي بصدارة دوري الكرة الطائرة، بعد تغلبه على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بختام مباريات الدور الأول من المسابقة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفاز الأهلي على الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (20-25، 25-18، 25-18، 25-20).

وبهذه النتيجة يواصل الأهلي تصدره لترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، بينما يبقى الزمالك في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

تقدم الاهلي في الشوط الاول حتى وصل عند 16-13، لكن حصل الزمالك على 3 نقاط متتالية ليتعادل 16-16، ثم تقدم بعد ذلك حتى وصلت النتيجة 19-17، وحافظ لاعبو الفريق الأبيض على تقدمهم حتى فازوا بالشوط بالاول نتيجة 25-20.

كان الشوط الثاني يسبر نقطة بنقطة بين الفريقين وكان التعادل يسيطر على بدايته حتى النقطة 11-11، ثم تقدم الأهلي في النتيجة عند 16-13 وحافظ على تقدمه ووسع لاعبوه الفارق حتى وصل إلى 6 نقاط، ليفوز بعد ذلك الأهلي بالشوط الثاني بنتيجة 25-18، ليتعادل الفريقان وتصبح النتيجة 1-1 في عدد الأشواط.

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وشهد الشوط الثاني توقف اللعب أكثر من مرة لوجود مشاكل في الكرة وشكوى اللاعبين منها.

سيطر لاعبو الأهلي على مجريات الشوط الثالث منذ بدايته حتى وصلت النتيجة 8-3، ووسع لاعبوه الفارق إلى 7 نقاط عند النتيجة 11-4، ثم حافظوا على تقدمهم حتى وصلت النتيجة 16-10، وقلل لاعبو الفريق الأبيض الفارق إلى 6 نقاط عند النتيجة 20-14، قبل أن يقللوا الفارق من جديد إلى 5 نقاط عند النتيجة 23-18، قبل أن يفوز الأهلي بالشوط الثالث بنتيجة 25-18، ليتقدم في النتيجة 2-1 في عدد الأشواط.

سيطر التعادل على مجريات الشوط الرابع منذ بدايته حتى وصلت النتيجة عند 7-7، ثم تقدم الزمالك 8-7، وعاد الأهلي وتقدم 10-8، ووسع لاعبوه الفارق إلى 4 نقاط عند النتيجة 14-9، وازداد الفارق إلى 7 نقاط عند النتيجة 16-9، واتسع الفارق مرة أخرى عند النتيجة 20-11، وقلل لاعبو الزمالك الفارق عند النتيجة 22-18، قبل أن يحسم لاعبو الأهلي الشوط الرابع بنتيجة 25-20، ليفوز الأهلي بالمباراة بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط.

وتنص لوائح الاتحاد المصري للكرة الطائرة على أن يتوج الفريق الأكثر فوزا في عدد المباريات ببطولة الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري الكرة الطائرة الموسم الماضي.