بالفيديو.. بالوتيلي يحتفل بطريقة غريبة بعد التسجيل في مرمى سانت إيتيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
احتفل الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم فريق مارسيليا الفرنسي، بطريقة غريبة عقب تسجيله هدفًا في مرمى سانت إيتيان، خلال مواجهة الفريقين بدوري الدرجة الأولى الفرنسي.
وقام الدولي الإيطالي بتسجيل مقطع فيديو بعد تسجيله هدفا في شباك سانت إيتيان ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وجاء هدف بالوتيلي بضربة مزدوجة في الدقيقة الثانية عشرة من زمن المباراة، ليلتقط بعدها هاتفه المحمول و يبدأ في تصوير مقطع فيديو مع زملائه أمام الجمهور، واستعراضه بخاصية "ستوري" .
ومنذ انتقاله لفريق مارسيليا في شهر يناير الماضي، سجل بالوتيلي أربعة أهداف خلال ست مباريات لعبها بقميص الفريق حتى الآن.
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