رؤوف خليف يوضح.. لماذا لم يُعامل صلاح مثل ميسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد التونسي رؤوف خليف المعلق الرياضي، أن الانتقادات التي توجه إلى محمد صلاح لاعب ليفربول بسبب عدم تسجيل الأهداف في المباريات الماضية تعد أمرًا طبيعيًا.
وأشار خليف في تصريحات عبر قناة النهار، إلى أن ليونيل ميسي لاعب برشلونة أهدر فرصة هدف محقق في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، لكنه لم يتعرض لهذه الانتقادات لعدة أسباب.
وقال المعلق التونسي: "الانتقادات الموجهة إلى محمد صلاح طبيعية، دائمًا ما تنتظر منه الجماهير الكثير، فهو هداف الدوري الإنجليزي وصاحب أفضل معدلات".
وأكمل: "ما حققه محمد صلاح يجعل الجماهير تنتظر منه الكثير، ولذلك فعندما لا يقدم شيئًا في أي مباراة، وهو أمر طبيعي لأي لاعب، تكون الانتقادات مكثفة".
وأضاف: "ميسي أهدر إنفراد تام أمام كورتوا، ولكن لا تنتظروا أن يتم معاملة صلاح مثله، فميسي لديه رصيد كبير لدى الجماهير في كل أنحاء العالم".
واختتم: "أضف إلى ذلك أن برشلونة تفوق في النهاية على ريال مدريد، ولذلك لم تلتفت الجماهير لما أهدره ميسي، بعكس ما حدث في لقاء ليفربول وإيفرتون الذي انتهى بالتعادل".
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