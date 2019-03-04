بالفيديو.. ملخص فوز الزمالك أمام بترو أتليتكو.. وتألق جنش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
نجح الزمالك في تجديد آماله في بالبقاء في بطولة الكونفدرالية، بعد تحقيق فوز صعب على حساب مضيفه بترو أتليتكو الأنجولي بهدف نظيف، في الجولة الرابعة، من دور المجموعات.
أحرز هدف الزمالك الوحيد حميد أحداد، الذي تعرض لإصابة خلال أحداث المباراة ليخرج ويحل بدلا منه بهاء مجدي، ليلعب دوره بقية المباراة عبدالله جمعة.
كما استطاع جنش إنقاذ 3 كرات خطيرة على مرماه ليكفل لفريقه الفوز بنقاط المباراة الثلاث.
واستطاع الزمالك الوصول للنقطة الخامسة في المركز الثاني بالمجموعة خلف جورماهيا الكيني، فيما توقف رصيد بترو أتليتكو عند 4 نقاط بالتساوي مع نصر حسين داي.
ويلتقي نصر حسين داي، وجورماهيا بعد قليل في إطار الجولة ذاتها.
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