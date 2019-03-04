أجيري يتواصل مع لاسارتي لتهدئة حدة الانتقادات

يواجه المدير الفني لمنتخب مصر، خافيير أجيري، موجة من الانتقادات الحادة هذه الأيام، عقب استبعاده عددًا ليس بالقليل من لاعبي الأهلي والزمالك قبل حوالي 20 يومًا من انطلاق المعسكر التحضيري للجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وحاول المدرب المكسيكي تهدئة حدة الانتقادات بالتواصل بشكل شخصي مع المدير الفني للنادي الأهلي “مارتن لاسارتي” ببداية هذا الأسبوع، لتوضيح وجهة نظره من استبعاد الثلاثي “أيمن أشرف ومروان محسن ومحمد الشناوي”، والاكتفاء باستدعاء “محمد هاني وصلاح محسن وعمرو السولية”.

وأكد أجيري سعيه لتجربة مجموعة من اللاعبين الذين تألقوا في مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ولم يسبق لهم الحصول على فرصة التمثيل الدولي، ولهذا قرر استبعاد الثلاثي الأهلاوي المذكور بالإضافة لنجم الفريق وبطل ليفربول الأول “محمد صلاح” بالإضافة لقلب دفاع وست بروميتش البيون “أحمد حجازي” الذي يعاني من إرهاق حاد بسبب ضغط مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب”.

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وأشار المدرب إلى أن استبعاد لاعب ما سبق له تمثيل المنتخب من معسكر مارس لا يعني بالضرورة خروجه من حسابات الجهاز الفني في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وعلى ضوء ما فنده أجيري خلال المكالمة الهاتفية، قام مارتن لاسارتي بالاجتماع مع أيمن أشرف ومروان محسن ومحمد الشناوي، بهدف توضيح الرؤية كاملة لهم، كي لا يتأثروا نفسيًا أو ما شابه، ويواصلوا العمل بصورة طبيعية في تدريبات الفريق، لحصد المزيد من النقاط قبل ملاقاة الزمالك يوم 30 مارس الجاري في القمة التي ستحسم الكثير في الصراع على لقب الدوري هذا الموسم.

واستعاد الأهلي الثلاثي، وليد آزارو وأحمد فتحي وصلاح محسن، قبل خوضه لمباراة بتروجيت المقرر لها يوم غد الاثنين ضمن الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز بعد تعافيهم من أثار الإصابات التي آلمت بهم خلال شهر ديسمبر ويناير الماضيين.