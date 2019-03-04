تقرير | هل يكون شهر مارس مفتاح أحداد كما كان مع أزارو؟

قاد المهاجم المغربي “حميد أحداد” فريق الزمالك لتحقيق فوزه الأول بدور مجموعات الكونفدرالية هذا الموسم، عندما سجل هدف الفوز الوحيد على ملعب بيترو أتلتيكو الأنجولي، بعد عصر اليوم الأحد، الموافق الثالث من مارس.

وتصادف تسجيل أحداد على ملعب “سيداد إينيفارسيتاريا” لأول أهدافه مع الزمالك خارج مصر، تسجيل مواطنه وليد أزارو لأول أهدافه مع الأهلي خارج مصر في نفس الشهر، وهو الفأل الحسن بالنسبة لمحبي المنتخب المغربي الذين ينتظرون تألق المزيد من اللاعبين المغاربة لا سيما في مركز الهجوم الذي يعاني من نقص واضح.

يقضي حميد أحداد موسمه الأول رفقة الزمالك بعد انضمامه خلال الميركاتو الصيفي 2018 كمتصدر لهدافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 أهداف سجلهم مع الدفاع الحسني الجديدي المغربي خلال الأدوار التأهيلية لدور المجموعات.

لكنه فشل في إثبات نفسه للمدير الفني وجمهور النادي حتى سجل أهم هدف في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث أخرجه من قاع جدول ترتيب المجموعة وأعاده إلى المنافسة على ورقة الترشح للأدوار الإقصائية خلال الجولتين القادمتين أمام جورماهيا ونصر حسين داي.

وانضم أحداد بطموحات كبيرة، أملاً في تكرار إنجازات صديقه “وليد أزارو” في الدوري المصري، حيث توج بلقب هداف المسابقة بـ 18 هدفًا.

إلا أن هداف الدفاع الجديدي السابق أخفق في لعب الأدوار الأولى مع الزمالك نظرًا لقلة مشاركاته بسبب تألق الثنائي المصري “محمود كهربا ويوسف أوباما” مع تردد المدير السويسري “كريستيان جروس” في منحه فرصة اللعب كأساسي.

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ولم يُسجل أحداد أي هدف في ست مباريات لعبها بالدوري المصري الممتاز، وانتظر حتى الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية ليفتتح سجله التهديفي على الصعيد القاري.

أزارو في مارس

سجل وليد أزارو أول أهدافه الأفريقية خارج قواعد الأهلي، يوم 17 مارس 2018، على ملعب نادي مونانا الجابوني (دانجوندجي) في إياب الدور التأهيلي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا نسخة العام الماضي.

وقبل هذا الهدف نشر وليد أزارو عطره التهديفي على الصعيد القاري في المباريات التي أقيمت على الأراضي المصرية، بواقع هدف في الترجي بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 2017 على ملعب برج العرب، وانتهت بالتعادل 2/2، وثلاثة أهداف (هاتريك) على ملعب برج العرب أمام النجم الساحلي في إياب نصف نهائي نفس النسخة، وهدف أمام مونانا الجابوني في تأهيلي دور مجموعات نسخة 2018.

وأهدر وليد أزارو وابل من الفرص السهلة أمام الترجي والنجم الساحلي في تونس، والوداد البيضاوي في ملعب محمد الخامس (دونور) بإياب المباراة النهائية.

وأضاف الدولي المغربي هدفه القاري الثاني خارج قواعد الأهلي أمام الترجي التونسي في مباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات نسخة 2018.

وفشل في هز شباك كمبالا سيتي الأوغندي على ملعبه بدور المجموعات، وتكرر الشيء نفسه أمام حوريا كونكاري الغيني ووفاق سطيف الجزائري بالأدوار الإقصائية، قبل أن يُحرم أزارو من المشاركة في إياب النهائي أمام الترجي بسبب تمزيق قميصه من خلف ظهر الحكم الجزائري مهدي عبيد في مباراة الذهاب.

ويأمل المدير الفني الأوروجوياني “مارتن لاسارتي” وجمهور الأهلي في استعادة وليد أزارو للمسته التهديفية بعد تخلصه من الإصابة، حيث اكتفى بتسجيل هدفين هذا الموسم بالدوري أمام المصري وبيراميدز من 10 مباريات في الدوري.