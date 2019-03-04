نجم تونس السابق: الزمالك عاد للمنافسة.. وجروس احسن التعامل مع المباراة

أكد حاتم الطرابلسي نجم منتخب تونس السابق، أن الزمالك أستطاع العودة إلى المنافسة في البطولة الكونفدرالية الافريقية مرة أخرى.
وكان الزمالك تمكن من الفوز على بترو اتلتيكو الانجولي بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
وقال الطرابلسي خلال تحليله للمباراة على فضائية بي ان سبورت "مدرب ولاعبي الزمالك مروا بمرحلةمن الشك في قدراتهم بسبب التذبذب في النتائج خاصة على المستوى الافريقي، ولكن ما حدث اليوم هو أفضل رد، لأن الزمالك كان يؤدي بشكل جيد في الدوري المحلي، ولكنه كان يحتاج إلى الصحوة الافريقية".
وأردف "كريستيان جروس أحسن التعامل مع المباراة اليوم
وأردف "حميد أحداد لاعب جيد وسريع، يحتاج فقط إلى تحسين بعض الامور وسيكون اضافة قوية للزمالك".
وواصل "الزمالك يمتلك خط وسط قوي بتواجد فرجاني ساسي، وكذلك عودة طارق حامد".
واختتم "الزمالك قام بالمهم اليوم واستطاع اعادة نفسه كمنافس بالمجموعة، وسيكون أفضل حالاً اذا بلغ الدور القادم".
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