شاهد .. يوفنتوس يسقط نابولي بثنائية في قمة مثيرة

حقق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره نابولي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الــ26 من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي يوفنتوس بيانيتش وإيمري تشان في الدقيقتين 29، 38 على الترتيب، فيما سجل هدف نابولي لاعبه كاييخون في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

استطاع ميراليم بيانيتش من تسجيل الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة في الدقيقة 28 على يمين حارس مرمي نابولي.

ومع حلول الدقيقة 25 قرر حكم المباراة طرد حارس مرمي نابولي بعد عرقلة واضحة لرونالدو الذي كان منفردًا بشكل تام بالمرمي ليكمل نابولي المباراة بعشرة لاعبين.

لكن النقص العددي لم يمنع

نابولي من تهديد مرمي يوفنتوس، فكاد أصحاب الأرض من إدراك التعادل في الدقيقة 29 إثر هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى بيوتر زيلينسكي الذي بدوره سدد الكرة أرضية باتجاه المرمي لكنها اصطدمت بالعارضة لتمنع نابولي من هدف مؤكد.

الدقيقة 38 نفذ يوفنتوس ركلة ركنية أرضية وصلت إلى بيانيتش الذي يقف على دائرة منطقة الجزاء ثم أتبعها بتسديدة صاروخية لكن حارس نابولي البديل دافع عن مرماه ببسالة، قبل أن ينفذ البيانكونيري ركلة ركنية أرسلها كانسيلو عرضية رائعة إلى إيمري تشان الذي يتمركز داخل

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منقطة جزاء نابولي ويستقبلها برأسية رائعة تهز شباك أصحاب الأرض.

ومع بداية الشوط الثاني طرد حكم المباراة بيانيتش بعد تعمده لمس الكرة بيده ليكمل يوفنتوس المباراة هو الأخر بعشرة لاعبين، وعلى إثره حاول لاعبو نابولي استغلال الطرد لتقليص الفارق بإحراز هدف مبكر ونجح كاييخون في تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 61 بعدما أرسلت إليه عرضية متقنة من الجانب الأيسر لم يتوان في أن يسكنها شباك البيناكونيري.

وفي الدقيقة 84 حاتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نابولي، نفذها إنسيني بشكل قوي على يمين حارس مرمي يوفنتوس لكنها اصطدمت بالعارضة لينتهي بعد ذلك الوقت الأصلي للمباراة بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة يواصل يوفنتوس تصدره لترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، فيما يحتل نابولي المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

شاهد أهداف المباراة :