شاهد.. البطولة الافريقية للكرة الطائرة تستقر على شعارها

استقرت اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة "سيدات"، على الشعار الخاص بالبطولة، بعد التشاور مع الاتحاد الإفريقي للعبة، واستيفاء الشروط المطلوبة كافة. واستيفاء الشروط المطلوبة كافة. جاء ذلك بعدما تلقت اللجنة العديد من التصميمات الخاصة بالشعار من العديد من المتطوعين من شباب النادي ومحبيه، وقامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات وفقًا لنظام البطولة حتى جاء شعار البطولة على النحو التالي

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