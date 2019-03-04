إختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة مديره الفني شوقي غريب ثنائي نادي النجوم مهاب ياسر وكريم فؤاد للإنضمام إلى معسكر المنتخب بإستاد القاهرة الذي سيبدأ من يوم الغد - الأثنين - ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق ٨ مارس الجاري. ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق ٨ مارس الجاري. ويستعد المنتخب الأوليمبي للقاء نظيره مالاوي الأوليمبي فى تمام الساعة الثامنة مساءاً يوم الجمعة المقبلة بإستاد بتروسبورت ضمن برنامج إعداد الفريق الأوليمبى لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠. وأوضح شوقي غريب أن المباراة ستشهد الدفع ببعض العناصر المنضمة حديثاً للمنتخب بعد تألقها مع أنديتها في الفترة الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثنائي النجوم ينضم لمعسكر المنتخب الأوليمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.