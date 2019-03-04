شاهد.. أوباما يوجه رسالة إلى كهربا

وجه يوسف أوباما لاعب الزمالك رسالة إلى زميله في الفريق محمود عبد المنعم كهربا.

وقام أوباما بنشر صورة تجمعه بكهربا عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" معلقًا "مبروك

يا فولت".

وذلك بعدما قرر مجلس إدارة الزمالك رفع الإيقاف عن كهربا، بعد إنفعاله تجاه بعض المشجعين اثناء تبديله في

مباراة بترو أتلتيكو الماضية بالجولة الثالثة من البطولة الكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك تمكن اليوم الاحد من تحقيق فوز هام على بترو أتلتيكو في انجولا، بهدف دون رد، انعش به آماله في التأهل للدور التالي من الكونفدرالية.