مجموعة الزمالك.. نصر حسين داي يفوز على جورماهيا ويشعل الصراع

فاز فريق نصر حسين داي الجزائري على ضيفه جورماهيا الكيني بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ستاد الخامس من يوليو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وسجل عبدالرحمن يوسفي هدف الفريق الجزائري في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة، وظل نصر حسين داي متفوقًا بهدف حتى نهاية المباراة.

بهذه النتيجة تصدر نصر حسين داي المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة وحيدة عن جورماهيا

الذي يحل وصيفًا في المجموعة بست نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد خمس نقاط، ويتذيل المجموعة بترو أتليتكو برصيد أربع نقاط.

الجدير بالذكر أن مباريات الجولة الخامسة في المجموعة تشهد استضافة الزمالك لنظيره جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل، بينما يستضيف بترو أتليتكو الأنجولي نظيره الجزائري.