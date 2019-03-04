شاهد.. دقيقة صمت قبل مباراة يوفنتوس ونابولي من أجل لاعب فيورنتينا

وقف فريقي نابولي ويوفنتوس في المباراة التي تقام بينهما في إطار الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإيطالي، دقيقة صمت على ذكري وفاة دافيدي ستوري لاعب فيورتينا السابق.

وتوفي دافيدي ستوري في الثالث

من مارس في العام الماضي عن عمر 31 عامًا في ظروف مفاجئة، وتأتي مباراة اليوم بالتزامن مع ذكري وفاتهليقف لاعبو الفريقين دقيقة صمتفي الذكري السنوية الأولي له.

الجدير بالذكر أن نابولي يستضيف يوفنتوس مساء اليوم في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإيطالي.