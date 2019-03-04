مصر تواجه الإمارات في افتتاح الدورة العربية المدرسية لليد وتنس الطاولة .. الثلاثاء

أجريت قرعة الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة التى تستضيفها مصر حتى 13 مارس الجاري، بحضور مندوبي الوفود العربية المشاركة فى الدورة، وهى:( مصر والإمارات والسعودية وفلسطين والجزائر ولبنان والأردن وعمان).

تبدأ فاعليات الدورة بشكل رسمي بحفل الافتتاح الذي يقام في الخامسة مساء الثلاثاء على الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، ويبث على الهواء مباشرة عبر قناة ( نايل سبورت)، ويعقبه المباراة الأولى في الدورة بين مصر والإمارات (بنين) فى السادسة مساءً.

وتجرى يوم الأربعاء ثلاث مباريات تبدأ فى الرابعة عصرًا، بمواجهة الجزائر ومصر ( بنات)، وفى السادسة مساءً فلسطين ولبنان ( بنين)،

وفى الثامنة مساءً تقام مباراة السعودية والجزائر (بنين).

وتقام أربع مباريات يوم الخميس، تبدأ أولى المواجهات فى الثانية والنصف ظهرًا بين منتخب مصر (ب) ومنتخب مصر ( أ) (بنات)، والجزائر والإمارات ( بنين) فى الرابعة عصرًا، ولبنان والسعودية (بنين) فى السادسة مساءً، ومصر وفلسطين (بنين) فى الثامنة مساء نفس اليوم.

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فيما تجرى منافسات الجمعة بين منتخبات مصر (أ) والجزائر ( بنات) فى الثانية ظهرًا، والإمارات ولبنان (بنين) فى الرابعة عصرًا، والسعودية وفلسطين ( بنين) فى السادسة مساءً، ومصر والجزائر (بنين)

فى الثامنة مساءً.

وتحصل المنتخبات المشاركة على راحة السبت، وتستأنف الدورة يوم الأحد، بأربع مباريات تبدأ أولى المواجهات فى الرابعة عصرًا بين السعودية والإمارات (بنين)، وفلسطين والجزائر (بنين) فى السادسة مساءً، ولبنان ومصر (بنين) فى الثامنة مساء اليوم.

وتقام الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء 12 مارس بمواجهة الجزائر ولبنان (بنين) فى الثالثة عصرًا، والإمارات وفلسطين (بنين) فى الخامسة مساءً، ومصر والسعودية (بنين) فى السابعة مساء.

وتقام منافسات تنس الطاولة بعد غد الثلاثاء، على الصالة رقم 3 باستاد القاهرة، حيث يتبارى عزالدين عدنان وعمران حمدى من فلسطين مع زبير هشام وعبدالله عيسى من الإمارات، ويدخل حماده جميل ورائد وائل من الأردن فى منافسة مع محمد بيروتى وعدنان نور الدين من لبنان، والسعوديان فراس عواجى وسالم سويلم ينافسان عبدالباسط شابشى بلعباس مزيان من الجزائر.